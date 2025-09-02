Российские военные уничтожили замаскированный танк ВСУ в Сумской области

Бойцы группировки войск «Север» уничтожили в Сумской области танк Т-64 «Булат» ВСУ, замаскированный от дронов. Об этом РИА «Новости» рассказал офицер группировки войск «Север» с позывным Витязь.

По его словам, расчет ударных БПЛА, участвовавший в расширении буферной зоны в Сумской области, обнаружил и уничтожил украинский танк Т-64 «Булат».

«Бронемашина была оснащена пассивной антидроновой защитой, хорошо замаскирована и спрятана в лесу», — уточнил офицер.

Витязь добавил, что оператору FPV-дрона это не помешало умело маневрировать между веток и деревьев, чтобы выявить и уничтожить цель. Полученные кадры объективного контроля подтвердили ликвидацию танка.

Telegram-канал «РИА Новости» опубликовал переданное военными видео с уничтожением украинской бронемашины.

