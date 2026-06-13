Политик Додик: Европа хотела вызвать недовольство в РФ ударом по Старобельску

В Киеве и Брюсселе надеялись, что удар по Старобельску запустит волну недовольства в России. Об этом ТАСС заявил глава правящей в Республике Сербской партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.

По словам политика, на Украине знали, что это колледж, внутри находятся студенты, и атаковали его намеренно.

«Они рассчитывали запустить волну недовольства в России. Это совершенно извращенный образ мышления. То есть, они сами убивали и пытались переложить вину на кого-то еще», — отметил Додик.

По его словам, многие говорят, что нужно отвечать более жестко.

«Но здесь опять же Россия преследует стратегическую цель: минимизировать страдания мирных жителей», — пояснил он и подчеркнул, как сильно отличаются подходы двух сторон конфликта к ведению боевых действий.

Ранее Додик посетил Петербургский экономический форум. Он пообещал снова приехать в Россию в сентябре.