Додик приедет в Москву в сентябре

Глава правящей в Республике Сербской партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик прилетит в Москву в конце сентября. Об этом он сообщил РИА «Новости» на полях ПМЭФ-2026.

Додик напомнил, что он посещал российскую столицу на День Победы, а также приезжал в Россию в конце мая для участия Международном форуме по безопасности, который проводился в Московской области.

«Я был 9 мая, был 28 мая, я сегодня здесь и буду снова. Единственное, что точно известно — 25 сентября буду в Москве», — сказал он.

В каких именно мероприятиях собирается участвовать политик, он не раскрыл.

Ранее стало известно, что Додик раскрыл планы НАТО по нападению на Россию.