Атака на остров Змеиный в Одесской области попала на видео. Кадры опубликовали в телеграм-канале «Изнанка» .

Журналисты уточнили, что российские военные использовали унифицированный межвидовой планирующий боеприпас (УМПБ). Официальных комментариев от Минобороны России пока не поступало.

В июне прошлого года ВКС России атаковали остров Змеиный сверхзвуковыми крылатыми ракетами Х-22 «Буря». Ракеты могли нацеливаться на самоподъемные буровые установки.

До этого морскую базу ВСУ поразили в августе 2024 года — тогда были уничтожены украинские боевики и натовские военные.

Ранее стало известно, что ВС России нанесли удар по местам запуска украинских беспилотников дальнего действия. Также военные атаковали пункты временной дислокации противника и иностранных наемников в 143 районах. Всего с начала СВО уничтожили 954 самолета и вертолета, а также 120 340 БПЛА ВСУ.