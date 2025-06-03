ТАСС: в белгородском приграничье нашли тело испанского наемника из ВСУ

Тело испанского наемника, относящегося к ВСУ, обнаружили в ходе эвакуационных мероприятий в районе Демидовки Белгородской области. Об этом сообщил источник ТАСС в российских силовых структурах.

Тело испанца нашли 25 мая. Мужчина по внешним признакам относился к ВСУ. На нем была форма натовского образца и синяя повязка на руке. Кроме того, при нем находилось снаряжение зарубежного производства.

«В ходе осмотра его личных вещей обнаружены документы о принадлежности военнослужащего к Королевству Испания», — уточнил он.

Этой весной начальник генштаба Валерий Герасимов докладывал президенту Владимиру Путину о том, что подразделения ВСУ потерпели крах, пытаясь прорваться на территорию России в районах Демидовки и Поповки Белгородской области.

Ранее российские военные перехватили переговоры испаноязычных наемников в Курской области. Боевики обсуждали удары артиллерии ВС РФ по их позициям в районе Горналя.