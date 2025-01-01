Действующие в зоне специальной военной операции российские войска нанесли массированный удар по движущейся колонне машин реактивных систем залпового огня HIMARS в Херсонской области. Видео с поражением вражеской техники опубликовал Telegram-канал Lostarmour .

На кадрах видно, как удары по каждой из машин приводили к масштабным взрывам и детонациям снарядов, которые находились внутри украинских систем.

По данным авторов Telegram-канала «Sputnik Ближнее зарубежье», колонну HIMARS атаковали ракету оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» с осколочно-фугасной и кассетной боевой частью.

В конце прошлой недели украинские боевики использовали системы HIMARS для обстрела жилого массива «Комсомолец» в Горловке.

По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации, всего в город прилетели четыре снаряда.

Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что в результате атаки пострадали пять мирных жителей. Он добавил, что упавшие снаряды выпусти суббоеприпасы, которые используются в ракетах HIMARS.