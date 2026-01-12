Министр обороны Британии Джон Хили был во Львовской области во время удара «Орешником». Он ехал в поезде в Киев. Об этом он сообщил газете The Sun .

«Мы были достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги», — сказал министр.

По его словам, в это время поезд сделал экстренную остановку.

Минобороны России сообщило об ударе «Орешником» 9 января. Место удара не раскрыли. В ведомстве отметили, что атаковали предприятия по выпуску беспилотников и объекты энергосистемы. Украинские СМИ в ночь на 9 января сообщили о сильных взрывах в области Киева и Львова.

Во время визита в Киев Джон Хили заявил о желании похитить российского президента Владимира Путина. Как отметил военный аналитик Александр Меркурис, эти слова могут обернуться серьезными последствиями как для Великобритании, так и для Евросоюза в целом.