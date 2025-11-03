Удар «Искандера» уничтожил элиту ВСУ на плацу во время награждения

В Днепропетровской области во время построения бойцов ВСУ произошел ракетный удар со стороны России. Об этом сообщил украинский журналист Дмитрий Святненко.

«Собрали лучших. Лучших пилотов и пехотинцев бригады. В приказном порядке. На открытой территории. Прилетела баллистика. История халатности (или небрежности) повторилась» — указал он.

Сколько всего погибших, Святненко не уточнил.

Построение на плацу, по данным Telegram-канала «Военный обозреватель», проходило в Павлограде, недалеко от Днепропетровска. Удар нанесли по украинским операторам БПЛА с помощью «Искандера».

В апреле депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщала о прилете по скоплению боевиков в Сумах, где тоже проводилось награждение.