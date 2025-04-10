Удар «Искандера» по заводу в Днепропетровске попал на видео

Российские военнослужащие, предположительно, атаковали завод «Биосфера» в Днепропетровске. Кадры удара опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

«Момент удара „Искандера“ по цели в Днепропетровске. Скорее всего, поражен завод „Биосфера“», — написал он.

Военкор отметил, что предприятие работало в цепочках военно-промышленного комплекса Украины.

Судая по кадрам, после прилета ракеты раздался мощный взрыв. На других видео, выложенных в местных пабликах, было видно, что после удара на территории завода начался сильный пожар.

Ранее стало известно об уничтожении главного производственного объекта Украины по созданию боеприпасов. Бойцы ВС России нанесли удар по предприятию в городе Шостка в Сумской области.