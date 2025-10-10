Удар гибрида ракеты и бомбы по цели в Днепропетровске попал на видео

ВС России ударили по цели в Днепропетровске гибридом ракеты и бомбы

Российские военные нанесли удар по объекту в Днепропетровске гидридом планирующей авиабомбы и ракеты. Кадры атаки и ее последствия показал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» .

Под удар попала цель в Чечеловском районе. На видео можно заметить, что на месте прилета начался сильный пожар.

Военкоры уточнили, что максимальная дальность гибрида на базе ракеты воздушного базирования составляет около 120 километров.

«Судя по звуку реактивного двигателя, по объекту могла ударить новая ракета — возможно „Гром-1“, „Бандероль“ или другая», — отметили они.

На Украине уже заявляли об ударах российских военных гибридом по Сумщине. Используемые боеприпасы представляют собой гибрид между ракетой и бомбой», напоминающий корректируемые авиабомбы с реактивным двигателем, которые летят «гораздо точнее и дальше».

Ранее ВС России впервые применили КАБ при атаке по Днепропетровску.