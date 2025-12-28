На вооружении ВСУ впервые заметили двухместный истребитель F-16BM

Воздушные силы Украины впервые начали задействовать двухместный истребитель F-16BM, оснащенный устаревшим радаром AN/APG-66(V)2. Об этом в Telegram-канале «Русское оружие» сообщил военный аналитик Евгений Даманцев.

Он обратил внимание, что самолеты оснащают ракетами класса «воздух — воздух» AIM-9M/X и AIM-120C-3/5. Чаще всего такие истребители задействуют в тылу для перехвата беспилотников или для применения планирующих УАБ JDAM-ER в «окнах» отсутствия патрулирования Су-35С.

«Бортовая РЛС AN/APG-66(V)2 может обнаружить „Герань-2“ на удалении не более 15 километров. Также для этого могут применяться контейнерные мультиспектральные оптико-электронные комплексы Sniper-ATP», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что кратный рост угрозы для российской авиации может возникнуть только после появления у ВСУ первых звеньев истребителей JAS-39E Gripen-NG и Rafale F3R.

Ранее украинская 12-я отдельная бригада армейской авиации признала потерю боевого вертолета Ми-24 и гибель всего экипажа. Подробности случившегося военные не озвучили.