Удар беспилотника убил сотрудницу администрации Дебальцева

Сотрудница администрации Дебальцева Оксана Падий погибла при атаке беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Коллеги выразили соболезнования родным и близким погибшей.

«Разделяем боль утраты и скорбь. Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах», — заявили в пресс-службе.

Глава муниципального округа Сергей Желновач в комментарии ТАСС уточнил, что беспилотник атаковал машину Падий, когда она ехала с работы домой.

Он добавил, что власти округа окажут помощь семье погибшей и займутся организацией похорон.

В минувший понедельник, 13 июля, оперативный штаб Белгородской области сообщил о гибели жительницы села Березовка Борисовского округа после налета беспилотников. В ведомстве уточнили, что один из летательных аппаратов сбросил на ее дом взрывное устройство.