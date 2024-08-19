Учительница из Челябинской области уехала воевать против ВСУ в зону СВО

Учительница начальных классов и мать троих детей Светлана из города Карабаш в Челябинской области выучилась на оператора БПЛА и отправилась в зону спецоперации. Сейчас ее перебросили в Курскую область, сообщил в своем Telegram-канале военкор Павел Кукушкин.

Светлана рассказала, что уволилась из школы в декабре.

«Начала учиться на оператора БПЛА. Я искала подразделение, в котором мне будет комфортно. И я не ошиблась со своим выбором», — сказала она.

У Светланы позывной Юлай. Она служит в отряде БПЛА батальона «АрБат» Дикой Дивизии Донбасса. По ее словам, она взяла такой позывной в честь своего покойного отца Юлая, башкира по национальности.

Женщину недавно перебросили с Донецкого направления в Курскую область. Свое участие в спецоперации она объяснила внутренним зовом, что именно так должна поступить. О своем выборе она не жалеет, бойцы ее уважают. У Светланы даже появились три названных отца.

Ранее в Курской области поймали боевика ВСУ, ранее хвастающегося, что он «едет убивать русню».