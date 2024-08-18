Пожелавшего «убивать русню» боевика ВСУ взяли в плен в Курской области

Группу военнослужащих 80-й бригады ВСУ взяли в плен бойцы группы «Каштан» спецназа «Ахмат» в Курской области. Боевиков выманили на место при помощи захваченной рации одного из украинских военных. Видео с кадрами допроса опубликовал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

На опубликованных кадрах пленные представились и заявили, что их мобилизовали только летом этого года. По их словам, в Курскую область украинцев заманили обманом. Но в телефоне одного из боевиков нашли видео, где тот хвалится тем, что «едет убивать русню».

В ходе общения с бойцами «Ахмата» украинские националисты признали, что идти с войной на Россию не имело никакого смысла.

«Я благодарен дорогому брату, командиру спецназа „Ахмат“, заместителю начальника Главного управления по военно-политической работе министерства обороны Апти Алаудинову и всем нашим бойцам за эффективную работу и образцовую службу», — подписал видеозапись Кадыров.

Пресс-служба Минобороны сообщила, что за сутки российские военные уничтожили более 300 украинских боевиков при попытке прорыва на территорию Курской области. В ведомстве заявили, что в результате активных боевых действий потери ВСУ с начала боев в российском регионе выросли до 3460 человек.