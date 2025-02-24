Ученики школы № 1 встретились с участниками СВО в Котельниках

Накануне Дня защитника Отечества с учащимися 2 «А» класса школы № 1 в Котельниках встретились два бойца специальной военной операции. Ребята узнали о службе на фронте и задали все интересующие их вопросы.

Побеседовать со второклассниками школы № 1 в Котельниках приехал папа одной из учениц, военнослужащий Владимир Баранов. Вместе с ним встречу посетил и его коллега Вячеслав Корольков. Они выступили перед ребятами, рассказали им о службе и о быте солдат. Школьники задавали гостям вопросы, благодарили их за мужество и отвагу.

Военнослужащие подчеркнули, что бойцам на передовой очень нужна поддержка родных и близких. Защитники с особым трепетом ждут и письма, открытки от школьников. Герои хранят их как талисманы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил награды бойцам СВО, спасателям, врачам и росгвардейцам в Подмосковье.