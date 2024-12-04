Учения по нейтрализации вражеских дронов прошли в Херсонской области

Спецназ Росгвардии провел учения по нейтрализации вражеских дронов в Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Во время учений бойцы исследовали тактико-технические характеристики украинских БПЛА и отработали методы их поражения.

Пресс-служба Росгвардии отметила, что беспилотники, работающие в зоне СВО, постоянно модернизируются и могут поражать цели в любое время и при любых погодных условиях, однако российские бойцы успешно борются с ними. Также она предоставила кадры с учений.

В ноябре появилось видео, как сотрудники ведомства выявили и тут же уничтожили позицию украинских операторов БПЛА в Курской области. По ней ударили дронами-камикадзе, после чего там сдетонировал боекомплект.