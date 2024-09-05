Учебный центр ВСУ разгромили в Днепропетровской области

«Нанесен еще один удар по учебному центру ВСУ: в этот раз под Днепропетровском. Это стало известно из некролога о мобилизованном месяц назад пропагандисте телеканала Новини.Live», — написали авторы поста.
По их информации, 28-летней журналист Затула вступил в ряды украинских боевиков 31 июля, а удар нанесли 26 августа.
Ранее военные ударили по
Военному институту связи в Полтаве. В этом учреждении занимались подготовкой специалистов по РЛС и РЭБ.
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