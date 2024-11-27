Учебный центр для участников СВО открылся в Подольске

Фото: Телеканал «360»

Дизайнер из Подольска Наталья Советская обучает семьи участников СВО навыкам шитья и кройки. Курсы ускоренные и проводятся бесплатно.

Знания, полученные на занятиях, помогут не только шить для себя и близких, но также в будущем устроиться на работу по новой специальности.

Старший сын Натальи Советской уже третий год участвует в спецоперации. Он танкист, награжден медалью № «За отвагу».

Когда прибыли первые беженцы из Донбасса и Белгородской области,  Наталья была в первых рядах неравнодушных, кто протянул руку помощи. Она вместе со своим коллективом шила необходимую одежду для тех, кто разместился в ПВР, а также устраивала для них показы коллекций. Там у нее и возникла идея обучать швейному мастерству других.

Одной из первых отозвалась Тамара, которая приехала из Шебекино. В прошлом она работала преподавателем физкультуры. После обучения у Натальи  стала швеей и теперь  воплощает в жизнь дизайнерские идеи.

В центре Натальи Советской участники СВО и их родственники смогут получить профессиональную психологическую помощь. Консультации с психологом будут проходить по понедельникам с 16:00 до 18:00.

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