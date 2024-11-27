Учебный центр для участников СВО открылся в Подольске

Знания, полученные на занятиях, помогут не только шить для себя и близких, но также в будущем устроиться на работу по новой специальности.

Старший сын Натальи Советской уже третий год участвует в спецоперации. Он танкист, награжден медалью № «За отвагу».

Когда прибыли первые беженцы из Донбасса и Белгородской области, Наталья была в первых рядах неравнодушных, кто протянул руку помощи. Она вместе со своим коллективом шила необходимую одежду для тех, кто разместился в ПВР, а также устраивала для них показы коллекций. Там у нее и возникла идея обучать швейному мастерству других.