Учебную противотанковую мину передали военно-патриотическому клубу в Люберцах

Ветераны специальной военной операции передали учебное пособие для занятий с подростками. Устройство полностью безопасно и поможет школьникам изучить основы обращения с инженерным вооружением.

22 января депутат Совета депутатов городского округа Люберцы Артем Данилов, который также является членом местного отделения Ассоциации ветеранов СВО, передал учебную противотанковую мину военно-патриотическому клубу «Штурм». Этот шаг стал частью системной работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Учебное пособие не содержит взрывчатых веществ и предназначено для практических занятий. С его помощью подростки смогут детально изучить конструкцию мины, ее тактико-технические характеристики, а также отработать ключевые правила безопасности при обнаружении подобных предметов.

«Для нас важно, чтобы подготовка в клубе была не только теоретической, но и максимально наглядной. Передача такого учебного пособия — это вклад в практические навыки ребят», — подчеркнул организатор клуба Николай Чернобровкин.

Пополнение учебной базы стало возможным благодаря сотрудничеству органов местного самоуправления и ветеранского сообщества. Работа «Штурма» направлена на физическое и интеллектуальное развитие подростков, а также на воспитание патриотизма.