Участвовавшего в драке в ЛНР выходца из Чечни отправили на передовую

Чеченского бойца, участвовавшего в драке у бассейна в Луганске, отправили на передовую в зону спецоперации. Об этом РИА «Новости» сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Я его не уважаю, считаю, что он поступил не по-мужски. В такое время, когда другие воюют, он в нетрезвом виде оказался в этом бассейне. Я считаю, что за это он должен понести ответственность», — заявил он.

Алаудинов добавил, что второй участник конфликта также должен понести наказание. Не исключено, что оно будет уголовным.

В четверг, 17 июля, боец ММА Максим Дивнич опубликовал в соцсети видеозапись, на которой была запечатлена драка с участником СВО из Чечни Алиханом Берсаевым.