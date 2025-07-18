Военный из Чечни ответил бойцу ММА на обвинения в приставании к девушкам

Участник специальной военной операции из Чечни Алихан Берсаев обратился к бойцу смешанных единоборств Максиму Дивничу, обвинившему его в приставаниях к девушкам в Луганске. Свой ответ военнослужащий опубликовал в Telegram-канале .

Позиция Берсаева

Накануне Дивнич заявил, что Берсаев «штурмует луганский бассейн, пристает к девушкам» и полез в драку из-за замечания. Также спортсмен утверждал, что его оппонент судим за вымогательство и служит в спецназе «Ахмат», и попросил Апти Алаудинова обратить внимание на ситуацию.

В ответ Берсаев заявил, что спортсмен хочет получить хайп на его имени и рассорить народы России. Для этого, по его словам, Дивнич намеренно выставил все так, как было удобно, и солгал об обстоятельствах конфликта.

«Ты поступил так, потому что я чеченец, и у тебя явно есть неприязнь к чеченцам. Хочу сказать одно: я люблю русский народ и вырос среди русских. Большинство моих друзей — русские, и они готовы это подтвердить!» — подчеркнул он.

Мужчина добавил, что не служит в «Ахмате». Кроме того, боец подтвердил, что подходил к одной из девушек, но добавил, что спокойно отошел, узнав, что та замужем. Также Берсаев заявил, что Дивнич обозвал его «чуркой».