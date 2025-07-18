Военный из Чечни ответил бойцу ММА на обвинения в приставании к девушкам
Участник специальной военной операции из Чечни Алихан Берсаев обратился к бойцу смешанных единоборств Максиму Дивничу, обвинившему его в приставаниях к девушкам в Луганске. Свой ответ военнослужащий опубликовал в Telegram-канале.
Позиция Берсаева
Накануне Дивнич заявил, что Берсаев «штурмует луганский бассейн, пристает к девушкам» и полез в драку из-за замечания. Также спортсмен утверждал, что его оппонент судим за вымогательство и служит в спецназе «Ахмат», и попросил Апти Алаудинова обратить внимание на ситуацию.
В ответ Берсаев заявил, что спортсмен хочет получить хайп на его имени и рассорить народы России. Для этого, по его словам, Дивнич намеренно выставил все так, как было удобно, и солгал об обстоятельствах конфликта.
«Ты поступил так, потому что я чеченец, и у тебя явно есть неприязнь к чеченцам. Хочу сказать одно: я люблю русский народ и вырос среди русских. Большинство моих друзей — русские, и они готовы это подтвердить!» — подчеркнул он.
Мужчина добавил, что не служит в «Ахмате». Кроме того, боец подтвердил, что подходил к одной из девушек, но добавил, что спокойно отошел, узнав, что та замужем. Также Берсаев заявил, что Дивнич обозвал его «чуркой».
Ответ Дивнича
После этого свой ответ дал уже Дивнич. Он отверг обвинения в разжигании межнациональной розни, заявив, что конфликт у него был не с чеченской нацией, а с одним конкретным ее представителем.
Кроме того, спортсмен рассказал о своем диалоге с Алаудиновым и уточнил, что Берсаев все-таки не служит в «Ахмате».
«Апти сам сказал, что он бы первый наказал это чудовище, которое себя ведет таким образом. Это самые мягкие эпитеты в его адрес», — добавил Дивнич.
Он не исключил, что в ближайшее время против него развернут информационную кампанию.