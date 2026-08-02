Участнику СВО из Люберец вручили автомобиль с ручным управлением

31 июля инвалид I группы Артем Дорошенко получил ключи от представителей фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Машина оснащена специальными рычагами, которые позволяют людям с ограниченными возможностями здоровья комфортно управлять автомобилем.

В 2024 году Артем заключил контракт и отправился в зону СВО. Во время выполнения боевого задания получил минно-взрывное ранение, врачи произвели ампутацию обеих ног. В марте 2025 года он был уволен с военной службы.

Автомобиль — это возможность восстановить мобильность, самостоятельно решать бытовые вопросы и чувствовать себя полноценным участником городской жизни.

Глава округа Владимир Волков подчеркнул, что в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева реализуется 77 мер поддержки участников СВО и их семей: выплаты, льготы, программы обучения и реабилитации.

В Люберцах участники СВО могут обратиться в Управление по работе с ветеранами, местное отделение Ассоциации ветеранов СВО, фонд «Защитники Отечества» и другие организации. Телефон горячей линии: 8 (909) 640-50-50.