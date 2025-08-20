Участнику СВО из Ленинского округа предоставили гумпомощь от администрации
Находящийся в отпуске военнослужащий Геворк Хачатурян обратился за помощью в координационный военно‑патриотический центр «Стратегия» Ленинского городского округа после того, как в ходе боевых действий было уничтожено все его обмундирование. Необходимый комплект вещей ему передали в здании администрации муниципалитета.
Помощь организовали сотрудники администрации Ленинского округа совместно с местной компанией «Гипсобетон». Хачатуряну передали теплую одежду, флисовую кофту, современные средства защиты и связи, а также другие необходимые вещи.
«Этот груз — не просто вещи. Это символ поддержки и тепла от всех жителей Ленинского округа. Переданные вещи обеспечат военнослужащему комфорт и уверенность в сложных условиях», — отметил глава округа Станислав Каторов.
В пресс‑службе также напомнили, что Геворк Хачатурян — кадровый военный с 2018 года, ранее служил в Мурманске. С 2022 года он добровольно участвует в специальной военной операции. В ходе выполнения задач он оперативно обеспечил устойчивую связь для командира и был награжден медалью Суворова «за проявленное мужество и профессионализм».
«Мы продолжим всемерно поддерживать наших бойцов и их семьи. Это наш долг перед теми, кто защищает нашу страну, мир и будущее. Мы будем рядом, чтобы помочь им справиться с трудностями. Вместе мы — сила!», — подчеркнул Каторов.
Ранее в Ленинском городском округе были организованы пункты сбора гуманитарной помощи — на базе территориальных отделов администрации, в кинотеатре «Искра», военно‑патриотическом центре «Стратегия», молодежном учреждении «Энергия» и в общественной приемной партии «Единая Россия».