Участнику СВО из Ленинского округа предоставили гумпомощь от администрации

Находящийся в отпуске военнослужащий Геворк Хачатурян обратился за помощью в координационный военно‑патриотический центр «Стратегия» Ленинского городского округа после того, как в ходе боевых действий было уничтожено все его обмундирование. Необходимый комплект вещей ему передали в здании администрации муниципалитета.

Помощь организовали сотрудники администрации Ленинского округа совместно с местной компанией «Гипсобетон». Хачатуряну передали теплую одежду, флисовую кофту, современные средства защиты и связи, а также другие необходимые вещи.

«Этот груз — не просто вещи. Это символ поддержки и тепла от всех жителей Ленинского округа. Переданные вещи обеспечат военнослужащему комфорт и уверенность в сложных условиях», — отметил глава округа Станислав Каторов.

В пресс‑службе также напомнили, что Геворк Хачатурян — кадровый военный с 2018 года, ранее служил в Мурманске. С 2022 года он добровольно участвует в специальной военной операции. В ходе выполнения задач он оперативно обеспечил устойчивую связь для командира и был награжден медалью Суворова «за проявленное мужество и профессионализм».