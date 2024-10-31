Участнику СВО из Ингушетии посмертно присвоили звание Героя России

Участник СВО из Ингушетии Хашагульгов стал героем России

Участнику СВО из Ингушетии Султану Хашагульгову посмертно присвоили звание Героя России. Об этом сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов в Telegram-канале .

«Есть события, которые одновременно вызывают и горечь, и гордость. Такие чувства я испытал, получив известие, что еще один наш земляк удостоен высокой военной награды», — заявил чиновник.

По словам Калиматова, Хашагульгов пожертвовал жизнью, когда выполнял задачу в населенном пункте Старомайорское в Донецкой народной республике (ДНР).

Звание героя России присвоили Хашагульгову посмертно, соответствующий указ подписал российский лидер Владимир Путин.

Ранее стало известно, что участнику специальной военной операции уфимцу Ильдару Суфиярову посмертно присвоили звание Героя России. Он был старшим лейтенантом, командовал вторым мотострелковым взводом второй мотострелковой роты полка «Башкортостан».