Участников СВО наградили в честь Дня создания Вооруженных сил России в Химках

В школе № 31 городского округа Химки состоялось торжественное мероприятие в честь Дня создания Вооруженных сил России. Участниками встречи стали ветераны, участники специальной военной операции, волонтеры и школьники.

В рамках церемонии председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский и депутат Артур Каримов вручили медали 78 награжденным — среди них участники СВО, дети войны и добровольцы.

«Эта встреча объединила поколения, подвиги и сердца, показав, насколько важно хранить и передавать память о великих страницах нашей истории», — отметил председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Программу мероприятия дополнили творческие номера. На сцене выступил коллектив «Формула танца», а активистка из Уфы Полина Дудко прочитала авторское стихотворение. Особое внимание привлекла премьера видеоклипа на песню «Жены бойца СВО» на стихи Ирины Конновой.

«Этот ролик стал настоящим откровением: его собрали бойцы СВО, приславшие свои фотографии и снимки своих уже погибших товарищей. Это видео стало трогательным мостом между прошлым и настоящим, живыми и павшими героями», — поделился муниципальный депутат Артур Каримов.

Депутат подчеркнул важность подобных мероприятий. Такие встречи помогают молодежи не только узнавать о подвигах предков, но и по-настоящему чувствовать связь времен, понимать, что мир и свобода — это ценности, за которые нужно бороться.