«Чтобы у границ не было тех, кто нам угрожает». Губернатор Подмосковья наградил добровольцев отряда БАРС | 360°

Важное 08 мая 2024, 17:06 «Чтобы у границ не было тех, кто нам угрожает». Губернатор Подмосковья наградил добровольцев отряда БАРС Губернатор Подмосковья наградил добровольцев отряда БАРС Автор фото: Антон Чернов

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Накануне Дня Победы подмосковные бойцы СВО получили государственные награды от имени президента. Их вручил губернатор Андрей Воробьев. Он передал 11 добровольцам отряда БАРС медали «За храбрость», «За отвагу» и ордена Мужества.

БАРС — боевой армейский резерв страны. Глава региона наградил добровольцев этого уникального отряда, подчеркнув, что они люди разных профессий, которые, пройдя полную подготовку, по своему решению отправились на защиту рубежей.

Имею честь в преддверии великого праздника вручить награды от президента. Вы — люди, проявившие себя совершенно необыкновенным, героическим образом. У всех вас разные судьбы, разное прошлое, но общее настоящее. Андрей Воробьев

В отряде не только мужчины, но и женщины. Например, в числе награжденных — стрелок-санитар Екатерина.

Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов

За время службы она смогла эвакуировать с линии соприкосновения более 70 военнослужащих. Во время штурма опорного пункта, находясь под непрерывным огнем, оказала медицинскую помощь не менее чем 50 раненым.

У девушки было осколочное ранение, две контузии. Ее удостоили ордена Мужества.

«Это была моя прямая обязанность, мой долг — спасти как можно больше бойцов нашего и не только нашего подразделения. Поэтому я не считаю это подвигом. Мы все вместе — и подразделения БАРС, и штурмовые отряды — выполняли боевую задачу. И сделали это успешно», — поделилась девушка.

Медаль «За храбрость» II степени вручили водителю-гранатометчику Николаю. Ему 64 года, на награждение он пришел с внуком. На службе мужчина в составе минометного расчета вместе с сослуживцами уничтожил более 10 целей противника.

«Сегодня все мы сплотились как никогда, потому что боремся за мир, за то, чтобы у наших границ не было тех, кто нам угрожает и пытается диктовать свои условия. Завтра — День Победы. И благодаря вам, уверен, Россия вновь ее добьется», — сказал губернатор Андрей Воробьев.

Автор фото: Антон Чернов

Еще одну награду получил военнослужащий Анатолий, который на линии боевого соприкосновения занимался инженерным оборудованием огневых позиций, доставлял боеприпасы и продовольствие.

«Позвольте мне выразить слова искренней благодарности всем людям, которые взяли в руки оружие и, не щадя свои жизни, здоровье, защищают сейчас рубежи родины. А самую большую благодарность хочу выразить всему славному русскому народу, который в нужный момент сплотился в единое целое и единым кулаком бьет врага», — поделился мужчина.

Отдельно он поблагодарил волонтеров, работающих не покладая рук.

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