«Чтобы у границ не было тех, кто нам угрожает». Губернатор Подмосковья наградил добровольцев отряда БАРС | 360°

08 мая 2024, 17:06
«Чтобы у границ не было тех, кто нам угрожает». Губернатор Подмосковья наградил добровольцев отряда БАРС
Губернатор Подмосковья наградил добровольцев отряда БАРС
Накануне Дня Победы подмосковные бойцы СВО получили государственные награды от имени президента. Их вручил губернатор Андрей Воробьев. Он передал 11 добровольцам отряда БАРС медали «За храбрость», «За отвагу» и ордена Мужества.
БАРС — боевой армейский резерв страны. Глава региона наградил добровольцев этого уникального отряда, подчеркнув, что они люди разных профессий, которые, пройдя полную подготовку, по своему решению отправились на защиту рубежей.
Имею честь в преддверии великого праздника вручить награды от президента. Вы — люди, проявившие себя совершенно необыкновенным, героическим образом. У всех вас разные судьбы, разное прошлое, но общее настоящее.
Андрей Воробьев
В отряде не только мужчины, но и женщины. Например, в числе награжденных — стрелок-санитар Екатерина.
За время службы она смогла эвакуировать с линии соприкосновения более 70 военнослужащих. Во время штурма опорного пункта, находясь под непрерывным огнем, оказала медицинскую помощь не менее чем 50 раненым.
У девушки было осколочное ранение, две контузии. Ее удостоили ордена Мужества.
«Это была моя прямая обязанность, мой долг — спасти как можно больше бойцов нашего и не только нашего подразделения. Поэтому я не считаю это подвигом. Мы все вместе — и подразделения БАРС, и штурмовые отряды — выполняли боевую задачу. И сделали это успешно», — поделилась девушка.
Медаль «За храбрость» II степени вручили водителю-гранатометчику Николаю. Ему 64 года, на награждение он пришел с внуком. На службе мужчина в составе минометного расчета вместе с сослуживцами уничтожил более 10 целей противника.
«Сегодня все мы сплотились как никогда, потому что боремся за мир, за то, чтобы у наших границ не было тех, кто нам угрожает и пытается диктовать свои условия. Завтра — День Победы. И благодаря вам, уверен, Россия вновь ее добьется», — сказал губернатор Андрей Воробьев.
Еще одну награду получил военнослужащий Анатолий, который на линии боевого соприкосновения занимался инженерным оборудованием огневых позиций, доставлял боеприпасы и продовольствие.
«Позвольте мне выразить слова искренней благодарности всем людям, которые взяли в руки оружие и, не щадя свои жизни, здоровье, защищают сейчас рубежи родины. А самую большую благодарность хочу выразить всему славному русскому народу, который в нужный момент сплотился в единое целое и единым кулаком бьет врага», — поделился мужчина.
Отдельно он поблагодарил волонтеров, работающих не покладая рук.
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День Победы 9 мая
Награды
Андрей Воробьев
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