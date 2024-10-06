Участников освобождения Угледара представят к наградам

Российские военные завершили зачистку от украинских боевиков города Угледар в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил заместитель командующего группировкой «Восток» генерал-лейтенант Роман Греков.

Он подчеркнул, что город стал «крепким орешком» для российской армии, которая на протяжении двух лет пыталась выдавить оттуда украинских боевиков, прятавшихся в организованных эшелонированных рубежах и позициях.

«Угледар наш, подразделения закончили зачистку города, артиллерия продолжает наносить огневое поражение отступающему противнику», — передала слова Грекова пресс-служба Минобороны, опубликовав кадры из освобожденного города.



Генерал-лейтенант подчеркнул, что после освобождения города над ним водрузили Знамя Победы и государственный флаг Российской Федерации.

«Сегодня мы ставим точку в освобождении города, водружая флаг Восточного военного округа», — добавил Греков.

Он отметил, что всех принимавших участие в штурме Угледара бойцов командование представит к государственным наградам за отлично выполненную задачу.

Минобороны сообщило, что экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Восток» во время штурма Угледара не стал останавливаться после растраты боезапаса, а продолжил движение, открывая дорогу штурмовой пехоте.

Бойцы использовали установленный на бронемашине трал, чтобы снести установленные ВСУ укрепления и заграждения.