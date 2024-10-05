Экипаж Т-80 не прекратил штурм Угледара, даже израсходовав боекомплект

Т-80БВМ продолжил штурм Угледара даже после того, как у него закончились снаряды

Экипаж российского танка Т-80БВМ группировки войск «Восток» в ходе штурма Угледара потратил весь боезапас, однако не отказался от продолжения боя. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Один из экипажей танка Т-80БВМ из состава общевойскового объединения группировки „Восток“ из Забайкальского края с западного направления прорвался к Угледару. Он проложил дорогу штурмовикам катковым тралом», — заявили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что на оказание огневой поддержки наступающих штурмовиков экипаж израсходовал весь боекомплект, однако не вышел из боя.

«Боекомплекта у нас немного не хватило. Отстреляли быстро, но потом их РПГ из лесопосадки вылезло. Пушку нам пробило, получается», — отметил водитель танка с позывным Бурый.

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