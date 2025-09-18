Участники СВО смогут бесплатно пройти комплексную диагностику глаз в Мытищах

Специальная программа поддержки бойцов СВО действует в клинике микрохирургии глаза «Консилиум» в Мытищах. Все желающие могут пройти здесь полноценное обследование.

Специалисты проведут диагностику состояния органов зрения и проконсультируют обратившихся совершенно бесплатно. Для этого нужно прийти в клинику с паспортом и удостоверением участника СВО.

Получить подробную информацию можно в Центре поддержки участников СВО и членов их семей по телефонам 122 (круглосуточно) и 8 (985) 858-38-74, у социального координатора регионального отделения государственного фонда «Защитники Отечества» по номеру 8 (925) 275-19-73.

Кроме того, участников СВО готовы проконсультировать в местном отделении Ассоциации ветеранов СВО по телефону 8 (901) 744-93-92 и отделе поддержки участников СВО и их семей администрации округа по номеру 8 (495) 583-73-73.