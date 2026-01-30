Участники СВО с семьями побывали на предприятии металлоконструкций в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск организовали экскурсию на производство для участников специальной военной операции и членов их семей. Мероприятие провели в рамках проекта по развитию промышленного туризма.

Гостей встретили на предприятии «Металлика-Дизайн», где показали полный цикл создания металлоконструкций. Участники смогли увидеть современное оборудование и пообщаться с сотрудниками компании.

«Такие визиты помогают быстрее адаптироваться к мирной жизни, узнать о возможностях на рынке труда и наладить контакты с работодателями», — рассказал первый заместитель главы округа Кирилл Типографщик.

По его словам, это уже пятая экскурсия для бойцов. Совместно с Ассоциацией ветеранов СВО удалось помочь с трудоустройством: в 2025 году 11 человек устроились на предприятия муниципалитета, еще двое открыли свое дело.

«Если люди захотят пойти на производство, мы готовы помочь с выбором профессии или подсказать, куда обратиться», — отметил генеральный директор предприятия Александр Малышев.

Компания «Металлика-Дизайн» работает на рынке 20 лет, три из них — в Солнечногорске. Она специализируется на изготовлении металлических изделий по индивидуальным заказам. Ранее на предприятии уже побывали школьники и студенты колледжа «Подмосковье».