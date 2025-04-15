Участники СВО провели в Люберцах занятия по тактической медицине

В городском округе Люберцы на предприятиях и в школах проводят уроки тактической медицины. Занятия по оказанию первой помощи проходят под руководством действующих бойцов специальной военной операции.

Как рассказал инструктор по тактической медицине и первой помощи Ян Еловский, во время обучения преподаватели прикладывают максимальные усилия, чтобы передать знания, рады отвечать на вопросы учеников.

«Советуем, что пригодится для домашних тренировок, помогаем собрать аптечку. И всегда готовы ответить после обучения на вопросы — это говорит о том, что люди по-настоящему интересуются темой. А для нас это — лучшая награда», — пояснил Ян Еловский.

Занятия проходят на предприятиях, в управляющих компаниях, ресурсоснабжающих организациях и спортивных учреждениях в Люберцах. Так, на днях состоялся семинар для заместителей руководителя по безопасности, учителей по основам безопасности и защиты Родины и физкультуры в школе № 28.

«Полноценный базовый курс длится два полных дня, с теорией и практикой. Скоро начнется новый набор, чтобы у всех желающих появилась возможность научиться оказанию грамотной и эффективной первой помощи», — добавил Ян Еловский.

Отметим, занятия по тактической медицине проходят при поддержке главы городского округа Люберцы Владимира Волкова.