Участники СВО провели урок мужества для учеников школы «Успех» в Люберцах

Встречу со школьниками провели бойцы спецоперации в Люберцах. Они поговорили с ребятами о службе и патриотизме.

В гости к учащимся пришли представители местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области — ветераны специальной военной операции Олег Золотухин и Дмитрий Осипов. Они рассказали детям о службе, наградах, ответили на вопросы и показали ребятам награды времен Великой Отечественной войны, шевроны участников СВО, бронежилеты, каски, а также современное оружие.

Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Успех V Единстве». Всего в этом учебном году члены местной Ассоциации хотят провести более 100 подобных встреч в образовательных учреждениях городского округа.

«Для нас важно передавать подрастающему поколению ценности патриотизма и настоящего мужества. Такие встречи помогают ребятам понимать цену мира и героизм защитников Родины», — сказал руководитель местной Ассоциации ветеранов СВО Александр Кулагин.