Участники СВО провели урок мужества для студентов в Люберцах

В рамках Года защитника Отечества представители Ассоциации ветеранов СВО городского округа Люберцы провели урок мужества для учащихся техникума имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Юрия Гагарина. Они рассказали студентам о подвигах бойцов спецоперации.

Как отметили представители учебного заведения, во время встречи участники СВО поделились с учащимися информацией о целях и задачах спецоперации, а также рассказали о трудностях, с которыми сталкиваются бойцы на передовой, о буднях защитников Родины и их подвигах. Воспитанники техникума примерили военную экипировку.

«Мы продолжим организовывать и проводить подобные мероприятия. Такие встречи вызывают большой интерес у молодежи и способствуют военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, помогают формировать у школьников и студентов уважение к истории и культуре страны, к достижениям военной службы», — подчеркнули представители Ассоциации ветеранов СВО.