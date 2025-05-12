Участники СВО поздравили с двухлетием сообщество волонтеров в Балашихе

В Общественной палате Балашихи состоялось праздничное чаепитие, посвященное двухлетию волонтерской группы «Сетевые пчелки Балашихи». Участники специальной военной операции, включая командира подразделения «Ночные волки» из бригады «Пятнашка» с позывным Голливуд, его заместителя и представителей мотоклуба «Ночные волки» из микрорайона Железнодорожный, приехали лично поблагодарить активистов за их неоценимую поддержку.

Группа «Сетевые пчелки Балашихи», созданная в мае 2023 года, объединяет семь мастерских, где волонтеры плетут маскировочные сети. За время работы активисты изготовили свыше 3300 сетей размером три на шесть метров, которые помогают скрывать позиции, технику и вооружение, обеспечивая безопасность бойцов.

«Мы передали им военнослужащим сети, которые спасают жизни, а также 500 килограммов вкусного печенья от кондитерской фабрики „Русская печь“ при содействии главы округа Сергея Юрова», — рассказала председатель Общественной палаты Балашихи и руководитель регионального центра «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова.

Помимо плетения сетей, волонтеры Балашихи регулярно собирают гуманитарную помощь. Постоянные пункты сбора работают в Общественной палате (проспект Ленина, 7/1), а также в приемных «Единой России» на Парковой, 7, и Октябрьской, 11.