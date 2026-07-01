Участники СВО посетили с экскурсией завод в Наро-Фоминском округе

Реализация проекта губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Промышленный туризм» продолжается в Наро-Фоминском округе. Очередную экскурсию для участников спецоперации провели на заводе «Кералит» в деревне Новая Ольховка 30 июня.

Военнослужащие и представители Ассоциации ветеранов СВО посетили производственные цеха, складские помещения и административно-офисный комплекс. Гости ознакомились с работой предприятия — узнали о технологических процессах, особенностях производства огнеупорных материалов и изделий, а также увидели основные этапы выпуска продукции.

Проект «Промышленный туризм» позволяет жителям и гостям Наро-Фоминского округа увидеть работу местных производств, узнать больше о современных технологиях и возможностях трудоустройства. Экскурсии на промышленные предприятия муниципалитета проводятся ежемесячно.

Ранее представители Ассоциации ветеранов СВО посетили предприятия «Иваныч», «Таврос», «Арнег», машиностроительный завод, и другие производства. В некоторых профориентационных экскурсиях также принимали участие школьники.