Участники СВО посетили предприятие по производству термопленки в Воскресенске

В Воскресенске для участников специальной военной операции провели экскурсию на ООО «Сансипиэм». Гости узнали о деятельности предприятия, познакомились с производством и рабочими процессами, а также узнали о вакансиях и условиях труда.

В ходе беседы Виталий Дауров поделился своим опытом построения бизнеса и рассказал, какие направления сейчас особо востребованы.

«Для нас большая честь принимать у себя настоящих героев. Мы хотим, чтобы наши защитники знали: их подвиг ценят, о них помнят», — отметил он.

Компания «Сансипиэм» — единственное предприятие в России по производству фольги горячего тиснения полного цикла. Вся продукция, которую выпускает предприятие, является импортозамещающей. Также предприятие регулярно помогает бойцам СВО, с 2022 года направив более 900 тонн гуманитарной помощи на общую сумму более 150 млн рублей.

Мероприятие прошло в рамках программы «Промышленный туризм».