Участники СВО из Павловского Посада поблагодарили жителей округа за гумпомощь

Очередную партию гуманитарной помощи в зону спецоперации отправили из Павловского Посада 21 октября. Накануне от военнослужащих пришла обратная связь.

В посылку вошла спецтехника, снаряжение, продукты и гигиенические средства. Сбор организовали при участии администрации округа, предпринимателей, общественников и местных жителей.

Военнослужащие поблагодарили волонтеров за поддержку и внимание.

Помимо постоянных волонтеров, в этот раз в поездку отправился и один из активистов «Движения Первых», ученик школы № 10 имени В. Ф. Быковского — Ярослав Слепнев.

«Обратная связь от военнослужащих не только показывает результативность совместных усилий, но и служит дополнительной мотивацией для всех, кто поддерживает защитников Отечества. В свою очередь, жители округа могут быть уверены, что их помощь своевременно доставляется и оказывает реальную поддержку», — прокомментировали в пресс-службе администрации Павлово-Посадского городского округа.