Участники СВО из Мытищ посетили кадровый центр Подмосковья

Центр поддержки участников специальной военной операции в Мытищах организовал поездку в кадровый центр Московской области, чтобы помочь военнослужащим и их семьям в поиске работы. На комфортабельном автобусе, предоставленном администрацией городского округа Мытищи, участники СВО и супруги бойцов отправились на экскурсию по центру.

Руководитель Центра поддержки семей военнослужащих Татьяна Альмухаметова рассказала, что среди участников были двое демобилизованных ветеранов СВО, которые сейчас ищут работу. Для каждого соискателя был закреплен сотрудник кадрового центра, который помог пройти регистрацию на портале «Работа в России» и предложил вакансии, соответствующие резюме. Для тех, кто не смог приехать лично, консультации и помощь оказывались в онлайн-режиме.

Также психолог центра провел тренинг для семей военнослужащих и участников СВО, что стало дополнительной поддержкой для гостей.

«Поездка оказалась очень полезной — подбор работы проходил напрямую с менеджерами центра, с которыми теперь поддерживается связь для дальнейшего взаимодействия», — отметила Татьяна Альмухаметова. Она выразила благодарность сотрудникам кадрового центра за доброжелательность и искреннее желание помочь.

Супруга одного из бойцов, участвовавшая в делегации из Мытищ, отметила, что сотрудники подробно рассказали о работе центра, провели тестирование и внимательно выслушали.

В завершение встречи для гостей организовали чаепитие и концертную программу — вдова офицера, Героя России, исполнила песню и рассказала о своей деятельности по поддержке бойцов и патриотическому воспитанию молодежи.