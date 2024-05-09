Спецоперация 09 мая 2024, 11:41 Участники спецоперации сражаются с последователями нацизма — Шойгу Шойгу: в зоне СВО сражаются с последователями нацизма РИА «Новости»

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Исполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу в поздравлении с Днем Победы заявил, что участники спецоперации на Украине сражаются с последователями нацизма. Его слова привела пресс-служба ведомства.

«Сегодня российские военнослужащие <...> в ходе специальной военной операции храбро сражаются с последователями нацизма, обеспечивают безопасность нашей страны», — сказал Шойгу.

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По его словам, военнослужащие ВС России достойно продолжают традиции ветеранов. Они выполняют свой воинский долг, защищают национальные интересы.

Президент Владимир Путин, выступая на параде Победы, назвал участников спецоперации героями. Он заметил, что важно равняться на поколение победителей. Россияне преклоняются перед ветеранами и нынешними защитниками Отечества, подытожил глава государства.