Участники секретной операции «Поток» сняли видеообращение к российским женщинам

Российские военные сняли видеообращение к россиянкам из трубы во время операции «Поток» весной 2025 года в Курской области. Архивные кадры в Telegram-канале опубликовал командир разведывательной группы спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

«Наши милые дамы! Мы поздравляем с 8 Марта из трубы! Желаем всего самого лучшего и светлого, оставайтесь такими же красивыми», — сказал на видео боец с позывным Диджей.

Аид уточнил, что в трубе у военных был доступ к интернету, поэтому без связи они не остались.

«И не просто интернет, а усилки связи, оптоволокно и даже блиндажи с птичниками. Бригада „Ветераны“ подготовила все, честь ей и хвала», — заключил он.

Ранее стало известно, к какой хитрости прибегли военные, находясь внутри трубы практически без воды. Они брали серебряное кольцо и прикладывали его к языку для вырабатывания слюны.