Хитрость разведчиков: как бойцы спасались от жажды во время операции «Поток»

Командир отряда спецназа «Ахмат» МО РФ с позывным Аид вспоминает о легендарной операции «Поток» в Курской области. Внутри трубы нельзя было спать, а воды не хватало.

В какой-то момент бойцы начали разрезать куртки и доставать синтепон, чтобы собрать им конденсат и промочить губы. Но была и еще одна хитрость.

«Когда у тебя такая сильная жажда, берут кусочек серебра, — рассказывает Аид, — кладут на язык. И хотя бы слюна вырабатывается. Чтобы говорить между собой, приходилось иногда брать серебряное кольцо и класть его на язык. Просто чтобы что-то сказать. Настолько не хватало воды».

Это короткий фрагмент большого интервью нашей ведущей Елены Кононовой с легендарным Аидом. Полная версия выйдет на всех площадках телеканала 360.ru 17 июня в 15:00.