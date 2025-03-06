Участники клуба «Видящие сердцем» собрали помощь для бойцов СВО

Благотворительная акция «Тепло из дома» продолжается в Серпухове. Инициатива направлена на поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

В этот раз «весточку из дома» бойцы получат от активистов клуба «Видящие сердцем» комплексного центра «Серпуховский». В реабилитационном центре это мероприятие проводится впервые. В нем участвуют люди со слабым зрением и слепотой. Каждый из них поддержал героев, защищающих страну на передовой: участники клуба отправили бойцам слова поддержки и признательности. Специалисты по социальной работе Светлана Смоленцева и Елена Новосельская помогли оформить письма.

Все послания солдаты получат вместе с медикаментами, продуктами питания, теплыми носками, шарфами и другими необходимыми вещами.

Присоединиться к сбору гуманитарной помощи можно по адресу: улица Лермонтова, дом № 54А или по телефону: 8 (496) 737-50-48.