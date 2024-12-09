Участники клуба «Активное долголетие» из Мытищ связали носки для бойцов СВО

В городском округе Мытищи рукодельницы клуба «Активное долголетие» вяжут носки для участников специальной военной операции. Проект «Женское движение» создали при поддержке партии «Единая Россия».

Каждая пара носков — это символ тепла и заботы от женщин городского округа Мытищи. Депутат Совета депутатов Юрий Гончарук отметил, что вязание позволяет участницам клуба «Активное долголетие» реализовать свой творческий потенциал, завести новые знакомства и пообщаться, а также получить удовольствие от совместного труда.

Проект «Женское движение» — важная часть патриотических инициатив, направленных на поддержку российской армии и укрепление духа населения страны. Каждая изготовленная своими руками вещь становится вкладом в общее дело — защиту Родины.

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