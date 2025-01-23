Участникам СВО запретили пить энергетические напитки и молочку

Военнослужащим, находящимся в зоне спецоперации, начали запрещать пить энергетические напитки и молоко. Об этом сообщил Telegram-канал Mash . Официально эта информация не подтверждалась.

По данным канала, запрет ввели в связи с участившимися случаями гастрита и проблем с сердцем. Энергетики запретили из-за их негативного воздействия на нервную систему и сердце, а сырки, молоко и кефир — из-за трудностей хранения. Наличие и употребление таких продуктов неофициально приравняли к распитию алкоголя.

Ранее нутрициолог Роман Пристанский предупредил россиян, что у некоторых людей могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом из-за молочных продуктов. Это происходит из-за недостатка в организме фермента лактаза, с помощью которого усваивается лактоза. Специалист подчеркнул, что польза от молочных продуктов также снижается, если производитель добавил туда консерванты или использовал методы, продлевающие срок годности.