Врач Пристанский: безлактозное молоко поможет предотвратить проблемы с ЖКТ

У многих людей с возрастом перестает вырабатываться фермент лактаза, что нарушает процесс усвоения лактозы и приводит к проблемам с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Об этом рассказал диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в интервью «Радио 1».
Специалист отметил, что йогурт и другая кисломолочная продукция полезны, если изготовлены качественно. Однако многие производители добавляют консерванты и используют методы, продлевающие срок годности, что может снизить пользу продукта, пишет RT.
Пристанский предложил заменить обычные молочные продукты на безлактозные аналоги, чтобы минимизировать риски проблем с пищеварительной системой.
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