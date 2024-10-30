Премьер-министр Мишустин заявил, что Россия нуждается в технических специалистах

В условиях санкций Россия особенно остро нуждается в технических специалистах, которые в будущем смогут составить новую промышленную элиту страны. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщил Ura.ru .

Он подчеркнул, что в настоящее время все больше молодых людей выбирают технические специальности, отказываясь от некогда популярных юриспруденции и менеджмента. Теперь же более востребованными становятся инженерные направления.

Мишустин отметил, что современные реалии требуют того, чтобы наибольшее внимание уделялось именно подготовке технических кадров. Их знания должны отвечать запросам, которые есть сегодня у промышленных предприятий, добавил премьер.