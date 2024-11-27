Участникам СВО сохранят рабочие места на весь период контракта

ГД приняла закон о сохранении рабочих мест бойцов СВО на весь период контракта

Госдума в первом чтении приняла законопроект о сохранении рабочих мест участников специальной операции на весь период контракта. Об этом сообщил Telegram-канал ДумаТВ.Brief .

Приостановка трудового договора будет осуществляться независимо от продолжительности службы. Авторы инициативы напомнили, что законопроект гарантирует участникам СВО защиту от увольнения по инициативе работодателя.

Согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», военнообязанные могут поступить на службу по контракту на срок один год или меньше.

Президент Владимир Путин ранее распространил единовременную денежную выплату в 400 тысяч рублей на сотрудников Росгвардии, заключивших контракт с Минобороны для выполнения задач СВО.