Участникам СВО из Мытищ будут оказывать льготные стоматологические услуги

Участникам специальной военной операции, отобранным призывными комиссиями по мобилизации или заключившим контракт с военкоматами Подмосковья, предоставляется льготное зубопротезирование. Программа включает бесплатное изготовление и установку зубных протезов, имплантатов и коронок.

Лимит в размере 120 тысяч рублей утвержден на одного человека для оказания стоматологической помощи. Бойцам, получившим ранения в челюстно-лицевую область, предусмотрена увеличенная компенсация до 1 миллиона рублей, покрывающая сложное и дорогостоящее лечение для полноценного восстановления.

Министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, подчеркнул, что в регионе уделяется особое внимание помощи участникам специальной военной операции, их восстановлению и лечению. Программой в этом году воспользовались 236 человек, из них 89 уже завершили лечение».

Получить услуги можно, предоставив в медицинское учреждение полис обязательного медицинского страхования, выданный в Московской области, СНИЛС, справку об участии в специальной военной операции, которую можно оперативно оформить на портале Государственных услуг, а также подтверждающий документ в случае ранения в челюстно-лицевую область во время участия в СВО.