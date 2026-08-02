Участникам СВО из Люберец вручили автомобили с ручным управлением
На торжественной церемонии три военнослужащих получили новые автомобили «Москвич». Машины передал фонд поддержки «Защитники Отечества» бойцам, получившим тяжелые ранения.
Каждый автомобиль — не просто подарок, а важное средство реабилитации и социальной адаптации. Перед тем как сесть за руль, бойцы проходят специальное переобучение.
В ближайшее время такие же машины вручат еще восьми участникам. За время программы в округе фонд уже выдал 36 автомобилей. Артем Дорошенко, получивший ключи, признался, что это долгожданный автомобиль для семьи, для жены и ребенка.
Юлия Белова, первый заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» по Московской области, подчеркнула, что автомобиль с ручным управлением — это техническое средство реабилитации, а не подарок. Бойцы, возвращаясь к мирной жизни, должны адаптироваться, работать, содержать семью и самостоятельно передвигаться.