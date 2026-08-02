02 августа 2026 15:23 Участникам СВО из Люберец вручили автомобили с ручным управлением Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы Спецоперация

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На торжественной церемонии три военнослужащих получили новые автомобили «Москвич». Машины передал фонд поддержки «Защитники Отечества» бойцам, получившим тяжелые ранения.

Каждый автомобиль — не просто подарок, а важное средство реабилитации и социальной адаптации. Перед тем как сесть за руль, бойцы проходят специальное переобучение.

В ближайшее время такие же машины вручат еще восьми участникам. За время программы в округе фонд уже выдал 36 автомобилей. Артем Дорошенко, получивший ключи, признался, что это долгожданный автомобиль для семьи, для жены и ребенка.