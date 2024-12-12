Корпорация МСП: возобновление кредитных каникул необходимо в условиях изменения ключевой ставки

В условиях изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 2024 году появилась необходимость в возобновлении механизма кредитных каникул. Об этом заявил генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич в беседе с « Известиями ».

По его словам, такие меры уже вводились в период пандемии в 2020 году. Послабление давали и в 2022-м, когда на предпринимателей обрушились западные санкции.

Эксперт отметил, что практика кредитных каникул поможет избежать банкротства бизнесменам, которые оказались в трудной ситуации. Банки при этом снизят риски невозврата займа, подчеркнул Исаевич. Он также указал на необходимость превращения такой отсрочки в постоянно действующую меру поддержки.